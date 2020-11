Subnautica: Below Zero: Relics of the Past: Update erweitert die Story und bringt Sprachausgabe

Langsam aber sicher scheint sich Subnautica: Below Zero auf der Zielgeraden zu befinden, denn für die Early-Access-Version ist das Update "Relics of the Past" veröffentlicht worden. Nach der Installation kann man die Story fast bis zum Ende durchspielen. Neben neuer PDA-Protokolle und Enzyklopädieeinträge wird auch die (englische) Sprachausgabe komplett implementiert. Man soll herausfinden können, was Sam passiert ist und was auf Planet 4546B vor ihrer Ankunft geschah. Die Entwickler empfehlen, einen neuen Spielstand zu beginnen - hauptsächlich wegen der Sprachausgabe. Ansonsten wurden das Charakter-Modell von Robin überarbeitet, neue außerirdische Geheimnisse in den "Precursor-Caches" hinzugefügt und ein neuer Leviathan am Rand der Welt eingebaut. Auch mehrere schon bekannte Gebiete wurden überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Relics of the Past Update