Subnautica: Below Zero: Cinematic-Trailer zur Einstimmung auf die Veröffentlichung am 14. Mai

Unknown Worlds Entertainment hat einen Cinematic-Trailer zur Einstimmung auf Subnautica: Below Zero ab 29,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der die frostigen Bedingungen und die Kreaturen vorstellt, denen die Spieler auf Planet 4546B begegnen werden - von lästigen Sea Monkeys bis hin zu anstürmenden Snow Stalkern.Subnautica: Below Zero erscheint am 14. Mai 2021 für PC und Mac via Steam und Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in physischer und digitaler Version. Unknown Worlds Entertainment arbeitet außerdem gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment am Vertrieb einer physischen Nintendo-Switch-Edition in Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Japan, die Subnautica und Subnautica: Below Zero in einer Version vereint. Zum Early-Access-Test : Das Survival-Abenteuer Subnautica war ein gelungenes Beispiel für das Konzept der Early-Access-Entwicklung - und auch der eigenständige Ableger Subnautica: Below Zero scheint vom umfangreichen Nutzer-Feedback zu profitieren. Große Teile der Story wurden einfach über den Haufen geworfen, weil sie zu linear für die geheimnisvolle Grundstimmung anmuteten. Für den Early-Access-Test des Einzelspieler-Titels sind wir in eine 'Feature-komplette' Fassung abgetaucht. Das Ende der Geschichte soll man aber trotzdem erst ab dem 14. Mai 2021 in der Vollversion erleben können, die auch für den Mac und alle aktuellen Konsolen erscheint.