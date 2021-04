Subnautica: Below Zero: State-of-Play-Spielszenen aus dem eisigen Unterwasserabenteuer

Im Rahmen von Sonys jüngster State-of-Play-Präsentation haben Unknown Worlds Entertainment ein Video mit Einblicken in ihr arktisches Survival-Abenteuer Subnautica: Below Zero ab 29,99€ bei vorbestellen ) auf PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: State of Play TrailerDazu Donya Abramo von Unknown Worlds via PlayStation Blog : "Wie in State of Play angekündigt, haben wir hart daran gearbeitet, den PS5 DualSense-Controller in Below Zero einzusetzen. Das haptische Feedbacksystem gibt euch visuelle und akustische Signale bei wichtigen Spielmomenten, oder wenn ihr Werkzeuge und Fahrzeuge verwendet. Wir hoffen, dass ihr Below Zero so in einer zusätzlichen Dimension genießen könnt, die euch Momente der Angst und Spannung intensiver erleben lässt.Wir haben viele Anfragen dazu erhalten, ob ein Upgrade für Spieler verfügbar sein wird, die den Originaltitel Subnautica bereits auf der PS4 besitzen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass ihr, wenn ihr eine physische oder digitale Version des Spiels besitzt, ohne zusätzliche Kosten auf die digitale PS5-Version aktualisieren könnt. Wer die PS4-Version von Below Zero erwirbt, kann ebenso kostenlos auf die PS5-Version upgraden."Der frostige Subnautica -Nachfolger (zum Early-Access-Test ) soll am 14. Mai 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.