Tunche: Kooperatives Kampfabenteuer startet im März auf PC, Xbox One und Switch

Am 23. März 2021 wollen die LEAP Game Studios und HypeTrain Digital das im letzten Jahr erfolgreich über Kickstarter finanzierte Beat'em-Up-Adventure Tunche für PC, Xbox One und Switch veröffentlichen, wie im Rahmen der jüngsten Indie-World-Ausgabe von Nintendo bekannt wurde. Die Umsetzung für PlayStation 4 hat hingegen noch keinen offiziellen Termin. Auf Steam können Interessierte bereits eine kostenlose Demo ausprobieren.Nintendo schreibt: "Dieses 2D-Beat-'em-up mit seinen atemberaubenden handgezeichneten Grafiken spielt im Regenwald des Amazonas. Mit einer oder einem von fünf Heldinnen und Helden, die jeweils über unverwechselbare Fähigkeiten verfügen, erkunden Spieler:innen den Dschungel. So lüften sie zum Beispiel an der Seite von Hat Kid, dem Protagonisten des 3D-Jump-'n'-Runs A Hat in Time, die Geheimnisse des Urwalds, immer auf der Suche nach einer mythischen Bestie namens Tunche. Jeder Dschungel-Trip ist ein einzigartiges Erlebnis, denn er führt über immer neue Pfade zu immer neuen fantastischen Kreaturen, die es zu besiegen gilt. Atemberaubende Kämpfe, der lokale Multiplayer-Modus und eine Prise schamanische Hexerei machen Tunche zu einer magischen Reise durch die Legenden und die Folklore Perus."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer