DragonBall Z: Kakarot: Essen, Kämpfen und mehrere spielbare Charaktere - 4Players.de

In DragonBall Z: Kakarot wird es mehrere spielbare Charaktere (zusätzlich zu Kakarot(t) geben), und zwar Gohan, Vegeta und Piccolo - mit ihren eigenen Techniken, Kampfstilen und Stärken. Andere Kämpfer, wie zum Beispiel Kuririn, Yamchu, Tenshinhan oder Chao-Zu werden als Support-Charakter mit ihren Signature-Moves in den entscheidenden Momenten zur Hilfe eilen."Um den immer größeren Gefahren standhalten zu können, müssen die SpielerInnen ihre Charaktere mit der klassischen Saiyajin-Methode trainieren: Essen und epische Kämpfe! Spieler und Spielerinnen können diverse Zutaten sammeln, diese kochen und dank der zubereiteten Mahlzeiten permanente Boni auf ihre Fähigkeiten erhalten. In der Spielwelt tummeln sich aber natürlich auch viele Gegner, die es zu besiegen gilt, um Erfahrungspunkte zu sammeln und aufleveln zu können", schreibt Publisher Bandai Namco Entertainment Europe.Das Action-Rollenspiel erzählt die Geschichte von Kakarot(t), dem Saiyajin, der unter dem Namen Goku bekannt ist. Es wird Anfang 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer