DragonBall Z: Kakarot: Frische Eindrücke aus der Buu-Arc; Infos zu Community-Board und Training - 4Players.de

Community Board:





- Wenn du Quests bestimmter Charaktere beendest oder individuelle Punkte in der Geschichte erreichst, wirst du Soul-Embleme verdienen (jedes davon repräsentiert einen Charakter aus dem Dragon-Ball-Universum).





- Nachdem du diese Soul-Embleme an deinem Community-Board zugeordnet hast, wirst du in der Lage sein, sie in Kombination miteinander zu aktivieren, um spezielle Boni und Power-ups zu verdienen.





- Die Kombination verschiedener Charaktere miteinander schaltet zudem exklusive Dialoge zwischen diesen Charakteren frei.









Trainingsplatz





Trainingsplätze sind in verschiedenen Arealen zu finden und ermöglichen dir, gegen Z-Krieger oder Gegner zu kämpfen, gegen die du in der Vergangenheit gekämpft hast - oder gegen dich selbst.





Durch das erfolgreiche Absolvieren des Trainings lernst du neue Super-Attacken hinzu oder verstärkst bereits vorhandene Super-Attacken (verwandle z.B. dein reguläres Kamehameha in ein Super-Kamehameha)"