DragonBall Z: Kakarot: Video-Vorstellung, Teil 1: Story, Kämpfen, Fliegen und Essen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment möchte DragonBall Z: Kakarot und die verschiedene Spielmechaniken in einer Video-Reihe näher vorstellen. Im ersten Teil werden die drei Kernelemente des Action-Rollenspiels vorgestellt, und zwar die Geschichte (klassische DragonBall-Z-Saga mit neuen Nebenhandlungen), das Kampfsystem sowie die Erkundung (Herumfliegen). Son-Gokus Lieblingsbeschäftigung "Essen" darf auch nicht fehlen.Letztes aktuelles Video: Game IntroductionDragonBall Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Als Son-Goku begeben sie die Spieler auf die Reise, um stärker zu werden, sich Herausforderungen zu stellen und die Erde vor den stärksten Bösewichten des Universums zu beschützen.