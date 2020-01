DragonBall Z: Kakarot: Trailer verschafft einen Überblick

In zwei Wochen wird DragonBall Z: Kakarot erscheinen. Einen Überblick über das Action-Rollenspiel mit Son-Goku in der Hauptrolle gibt Bandai Namco Entertainment im folgenden Trailer, der wie eine Vorschau auf eine DragonBall-Episode aufgebaut ist. Kämpfe, Fliegen, Essen und weitere Charaktere aus dem DBZ-Universum sind zu sehen.Letztes aktuelles Video: This Time on DragonBall Z KakarotDragonBall Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Als Son-Goku begeben sie die Spieler auf die Reise, um stärker zu werden, sich Herausforderungen zu stellen und die Erde vor den stärksten Bösewichten des Universums zu beschützen.Unsere Vorschau von der gamescom 2019 findet ihr hier : Ob Rehe, Dinos, Fische oder Cell: Alle können in DragonBall Z: Kakarot vom Spieler gegrillt werden! In Köln haben wir uns mit SS2 Son-Gohan in den hektischen Kampf gegen Perfect Cell gestürzt und haben auch ruhigeren Aktivitäten wie dem Angeln gefrönt. Ein würdiger Mix aus blitzschnellem Kampf- und Rollenspiel?