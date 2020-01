Dragon Ball Z: Kakarot: Video stimmt auf den bevorstehenden Verkaufsstart des Action-Rollenspiels ein

Am 17. Januar 2020 werden Bandai Namco Entertainment und CyberConnect2 DragonBall Z: Kakarot für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen . Mit dem offiziellen Launch-Trailer will man jetzt auf den bevorstehenden Verkaufsstart des Anime-Action-Rollenspiels (zur Vorschau ) einstimmen:Dazu heißt es vom Publisher: "Son-Goku, auch bekannt unter dem Namen Kakarot, ist ein Saiyajin, der als Baby zur Erde geschickt wurde, um sie zu unterwerfen. Doch seine Erinnerung wurde gelöscht und er wächst zu einem liebenswerten Mann und dem stärksten Verteidiger der Erde heran. DRAGON BALL Z: KAKAROT erzählt auf noch nie gezeigte Art und Weise die Geschichte ab dem Eintreffen von Radditz, Son-Gokus Bruder, bis hin zum finalen Kampf mit Boo.Neben Not und Rivalität steht vor allem die Freundschaft im Mittelpunkt der Story von DRAGON BALL Z und wird auch bei DRAGON BALL Z: KAKAROT das Geschehen bestimmen. Fans können sich darauf freuen, als ihr Lieblingscharakter zu spielen und der Protagonist der Dragon-Ball-Z-Saga zu werden. Aber wie schon Vegeta in seinem berühmten Monolog gesagt hat: 'Nur du kannst es schaffen… Du bist die Nummer eins!'"