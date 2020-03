DragonBall Z: Kakarot: Mehr als zwei Millionen Verkäufe

2 Million 😱 With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (...for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk



DragonBall Z: Kakarot hat sich weltweit mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Das hat Bandai Namco Entertainment stolz via Twitter verkündet. Das Anime-Abenteuer, das von CyberConnect2 entwickelt wurde, erschien Anfang des Jahres für PC, PS4 und Xbox One. In unserem Test erhielt es auf den Konsolen eine Wertung von 71%."So viele verrückte Ideen, so viele schöne Erinnerungen! Dragon Ball Z: Kakarot hat mir erneut vor Augen geführt, warum ich vor gut 20 Jahren hochgradig süchtig nach Carlsens Dragonball-Büchlein war. Es handelt sich um den bisher besten Weg, die kompletten Jahre des Z-Animes spielerisch nachzuerleben", meinte Jan, kritisierte aber auch die faden Zufallskämpfe und die zu leichten Nebenaufgaben, samt der angestaubten Technik.Letztes aktuelles Video: Video-Test