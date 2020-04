DragonBall Z: Kakarot: Bekommt kostenlosen Kartenspiel-Modus

Mit dem Action-Rollenspiel DragonBall Z: Kakarot sind Durchschnittsspieler mit einer Vorliebe für Animes ohnehin schon angenehm lange beschäftigt. CyberConnect2 will laut dem japanischen Magazin V-Jump ( via Gematsu.com ) aber noch mehr Abwechslung ins Spiel bringen, und zwar in Form eines Kartenspiel-Modus.