DragonBall Z: Kakarot: DLC #1: Eine neue Kraft erwacht Ende April

Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC) Screenshot - DragonBall Z: Kakarot (PC)

Der erste DLC "Eine neue Kraft erwacht - Teil 1" für DragonBall Z: Kakarot wird am 28. April 2020 erscheinen. In der Download-Erweiterung kann die Super-Saiyajin-Gott-Transformation für Son-Goku und Vegeta freigeschaltet und in der Hauptstory benutzt werden."Beerus ist in dieser Bosskampf-Episode der Hauptgegner und Vegeta und Son-Goku müssen zusammen kämpfen, um ihn in die Knie zu zwingen. Mit Level 250 ist Beerus ein ernstzunehmender Gegner, vor allem, weil in diesem Kampf nicht alle Items benutzt werden können.""Eine neue Kraft erwacht - Teil 1" wird nur im Season-Pass-Rahmen oder später im Jahr zusammen mit "Eine neue Kraft erwacht - Teil 2" erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Video-Test