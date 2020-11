DragonBall Z: Kakarot: DLC #2: Eine neue Kraft erwacht (Teil 2) am 17. November

Die Download-Erweiterung "Eine neue Kraft erwacht - Teil 2" wird am 17. November 2020 für DragonBall Z: Kakarot ab 24,99€ bei kaufen ) erscheinen. Die Erweiterung wird einen neuen Spielmodus rund um Horden-Kämpfe hinzufügen, in denen die Z-Krieger gegen Freezers Armee antreten werden. "Eine neue Kraft erwacht - Teil 2" kann nur im Rahmen des Season-Passes oder im Bundle mit "Eine neue Kraft erwacht - Teil 1" erworben werden."Freezer und seine Gefolgsleute greifen die Erde an und es liegt an den Z-Kriegern den Planeten zu verteidigen. Son-Goku und seine Freunde können ihre Attacken zu sogenannten 'Z-Kombinationen' zusammenfügen, um so besonders starke Angriffe auszuführen. (...) In der Fortsetzung erwachen das berühmte Duo Son-Goku und Vegeta in neuen, mächtigen Formen. Wenn die beiden das Gott KI gemeistert haben, können sie ihre Super-Saiyajin-Blue-Formen einnehmen und viele neue Fähigkeiten erlernen."Im folgenden Spielszenen-Video gibt es einen Vorgeschmack auf Vegeta SSGSS gegen Golden Frieza.Letztes aktuelles Video: Eine neue Kraft erwacht Teil 2 Trailer