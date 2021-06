DragonBall Z: Kakarot: Erweiterte Switch-Umsetzung kommt im September

Auf der Nintendo Direct wurde soeben eine Switch-Umsetzung von Bandai Namcos offenem Action-Rollenspiel DragonBall Z: Kakarot ab 24,99€ bei kaufen ) angekündigt. Mit dem sperrig benannten Titel "DragonBall Z: Kakarot + Eine Neue Kraft Erwacht-Set" können Fans die Geschichte von Goku und anderen Z-Kriegern in diesem actionlastigen Titel noch einmal erleben. Die Umsetzung wird ab dem 24. September zu haben sein."Sie spielen sich durch die vier Sagas und treten gegen legendäre Fieslinge an. Dabei gibt es eine ganze Welt zu entdecken und viel zu tun: Die Spieler:innen helfen Bewohner:innen, sammeln Zutaten und trainieren, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Auch die Bosskampf-Episoden EINE NEUE KRAFT ERWACHT – Teil 1 und 2 sind im Spiel enthalten."Letztes aktuelles Video: Trunks the Warrior of Hope DLC Trailer