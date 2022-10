DragonBall Z: Kakarot: Next-Gen-Version mit verbesserter Grafik hat Releasetermin

DragonBall Z: Kakarot – Was bietet die Next-Gen-Version?

Zweiter Season Pass bestätigt

Auch bald zwei Jahre nach Release ist für DragonBall Z: Kakarot die Zeit noch nicht vorüber. Das Action-Rollenspiel zur Anime- und Mangavorlage wird nämlich in naher Zukunft noch für zwei weitere Plattformen umgesetzt: PlayStation 5 und Xbox Series X | S.In diesem Jahr müsst ihr euch aber nicht mehr auf einen Release einstellen. Die Next-Gen-Versionen von DragonBall Z: Kakarot erscheinen laut einem neuen Trailer am 13. Januar 2023. Natürlich sind dabei auch ein paar Neuerungen mit an Bord.Die Änderungen sind dabei nahezu exklusiv auf der technischen Ebene zu finden. DragonBall Z: Kakarot bietet sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf dem Xbox-Äquivalent 60 FPS, schnellere Ladezeiten und ein paar mehr grafische Details. Inhaltlich gibt es aber das gewohnte Paket, welches ihr bereits auf den anderen Konsolen oder dem PC spielen konntet.Für Käufer der PS4- oder Xbox One-Version gibt es immerhin eine erfreuliche Nachricht: Sie erhalten das Upgrade auf die Next-Gen-Version kostenlos. Für Neukäufer gibt es zum Release derweil eine Standard-Edition als auch eine digitale Deluxe- und eine Legendary-Edition, die zusätzliche Bonusinhalte bieten.Neben der Next-Gen-Version wird am 13. Januar 2023 außerdem der zweite Season Pass zu DragonBall Z: Kakarot erscheinen. Dieser enthält erneut drei Story-Kapitel, beginnend mit Bardock: Alone Against Fate. Die Titel der anderen beiden Story-DLCs sind derzeit noch nicht bekannt.Der Season Pass 2 erscheint übrigens nicht nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S, sondern wird auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Das gilt auch für die 2021 veröffentlichte Switch-Umsetzung , die mit einem besonders ausgefallenen Namen auf sich aufmerksam machte.Letztes aktuelles Video: Trunks the Warrior of Hope DLC Trailer