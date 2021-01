Anodyne 2: Return to Dust: Mischung aus 2D-Dungeon-Crawler und 3D-Erkundung auf Konsolenkurs

In 3D springe, fahre und laufe durch prächtige und eindrucksvolle Schauplätze und sprich mit seltsamen und einprägsamen Charakteren.

In 2D verwende deinen Nano-Staubsauger, um Staub zu sammeln, Feinde aufzusaugen und zu bekämpfen, während du gleichzeitig kognitive

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Innenleben der Charaktere meisterst.

Erlebe die aufregende und emotionale Geschichte von Nova. Ihr Schicksal ist klar: Sie ist die Nano-Reinigerin, die New Theland retten wird. Aber seltsame

Charaktere und schmerzhafte Erfahrungen werden ihre Loyalität auf die Probe stellen ...

Wähle, wohin du gehen willst! Die weitläufigen Landschaften von New Theland öffnen sich rasch zur Erkundung.

Die Karten, die du auf deiner Reise findest, ermöglichen dir den Zugang zu den Außenbezirken von New Theland.

Kein Warten auf Pferde! Verwandle dich sofort in ein Auto, um schnell um die Welt zu reisen.

Verwende deinen Spark, um dich in die Körper der Infizierten zu schrumpfen, die 2D-Zelda-ähnlichen Dungeons im Inneren zu erkunden und sie zu heilen.

Genieße die üppigen, verträumten und atemberaubenden 3D- und 2D-Landschaften, welche die Künstlerin Marina Kittaka gezeichnet und gepixelt hat.

Lausche den über 50 neuen, von unzähligen Genres beeinflussten Liedern von Melos Han-Tani, die perfekt zu den vielfältigen Landschaften von Anodyne 2 passen.

Ein neues Spiel des Traumduos hinter Anodyne 1, All Our Asias und Even the Ocean.

Am 18. Februar 2021 wollen Analgesic Productions und Ratalaika Games den bereits 2019 für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Rollenspiel-Mix Anodyne 2: Return to Dust auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Nano-Staub infiziert die Inselbewohner von New Theland und verzerrt ihre Gefühle und Wünsche. Du spielst als Nova, eine Nano-Reinigerin, die die Insel erkunden muss, um die Kranken aufzuspüren und in ihre Körpern zu schrumpfen, um den Staub aufzusaugen.Anodyne 2: Return to Dust kombiniert den spannenden Maßstab und die filmische Erzählweise von 3D-Spielen mit dem dichten Design und der einfach zu verstehenden Freude von Zelda-ähnlichen Abenteuern in 2D. Mit einer Grafik, die die PS1- und N64-Ära neu interpretiert, erkundest du 3D-Städte, -Täler und -Einöden und schrumpfst dann in die vielfältigen 2D-Gedankenlandschaften der Charaktere, von verschneiten, Aurora beleuchteten Tälern bis hin zu gefährlichen vulkanischen Baustellen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PS4 PS5 Xbox One XBS Switch