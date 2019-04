Warhammer Age of Sigmar: Champions: Sammelkartenspiel für Switch erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 17. April 2019, 08:53 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. April 2019, 08:10 Uhr:

Inzwischen hat PlayFusion Warhammer Age of Sigmar: Champions auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Sammelkartenspiel ist als kostenloser Download via eShop erhältlich. PlayFusion wirdt das bereits für iOS, Android und PC erhältliche Free-to-play-Sammelkartenspiel Warhammer Age of Sigmar: Champions , das physische und digitale Kartensammlungen verbindet, am 16. April 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es von den Machern: "Die Nintendo Switch-Version unterstützt dabei vollständiges Crossplay mit Steam und mobilen Geräten. Spieler können Warhammer Age of Sigmar: Champions unterwegs mit Joy-Con und Touchscreen-Unterstützung genießen oder einfach zu Hause spielen!Der Launch der Nintendo Switch-Version bringt Spielern mit Realm Trials ein brandneues, riesiges Einzelspieler-Abenteuer. In dutzenden Stunden an Inhalten werden Spieler legendäre Schlachten schlagen, um die Mortal Realms zu erobern! Darüber hinaus können die Spieler im neuen Modus: Arena of Echoes eine ganz neue Art des Kampfes erleben.Die Spieler wählen aus zwei gegebenen Allianzen und stellen ihre eigenen Decks aus einer zufälligen Auswahl an Karten zusammen. Damit kämpfen sie sich dann durch eine Reihe von Ligarunden, um Zugang zum Preis-Gauntlet zu erhalten. Doch wer verliert, fällt durch die Ränge und beendet damit seinen Lauf!Realm Trials und Arena of Echoes schließen sich einer Reihe von Erzählkampagnen, verschiedenen Spielmodi wie Ranked und Casual Play sowie saisonalen Ranglisten und Herausforderungen an." Hier ein Vorgeschmack auf die Handheld-Adaption:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer