Metal Gear Solid: Gerücht: Vollständiges Remake für PlayStation 5 und PC in Entwicklung

Neben den Gerüchten zu PC-Veröffentlichungen von Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance und Metal Gear aus dem Jahr 1987 ( wir berichteten ) befindet sich allem Anschein nach auch ein Remake von Metal Gear Solid für PlayStation 5 (und später PC) in Entwicklung Laut Informationen von RedGamingTech ( YouTube ; ab 15:32 Min.) soll eine Quelle bestätigt haben, dass das Projekt "ein vollständiges Remake" und kein Remaster sei. Mehr Informationen dürfe er jedoch verraten, meinte der YouTuber. Belege oder Quellen wurden nicht genannt, aber RedGamingTech hat sich in der Vergangenheit bei Leaks als durchaus glaubwürdig entpuppt, obgleich sich der Kanal normalerweise stärker mit Hardware befasst. Des Weiteren wurde berichtet, dass Metal Gear Solid, 2, 3 und 4 wieder auf den Markt gebracht werden sollen - sehr wahrscheinlich als Remaster-Versionen. Welche Plattformen bedient werden sollen, wurde aber nicht verraten.Unseren Rückblick auf den PlayStation-Klassiker findet ihr hier : Und was haben wir in der Zeit alles erlebt: aufregende Einsätze, spektakuläre Bosskämpfe und eine filmreif inszenierte Geschichte. Nach den zahlreichen Missionen in Afghanistan und Afrika kehren wir jetzt nach Shadow Moses Island zurück, um mit Solid Snake in Metal Gear Solid nicht nur einen Höhepunkt der Reihe, sondern auch ein Meisterwerk der Videospielgeschichte Revue passieren zu lassen...