Metal Gear Solid: Erster Teil soll auch noch ein Remake erhalten

Metal Gear Solid: Remake erscheint angeblich nur für PS5

Kommt Snake gleich in doppelter Manier zurück? Einem aktuellen Gerücht zufolge lässt Konami nicht nur an einervonarbeiten. Stattdessen soll auch das erstekomplett überarbeitet werden.Bereits in der Vergangenheit wurde berichtet, dass möglicherweisezusammenarbeiten, umzu holen. Als Entwickler sollte angeblich Bluepoint Games, bei denen bereits die Remakes vonundentstanden sind, dienen. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte nicht, nehmen aber nun erneut an Fahrt auf.Das spanische Magazin Areajugones berichtet aktuell davon, dass sich dieweiterhin in Entwicklung befinden soll. Schon seit "einigen Jahren" würde an dem "ambitionierten Projekt" gearbeitet werden, schreibt das Portal unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Demnach will sich Konami zuerst aufkonzentrieren, ehe danach der Fokus komplett auf das nächste Remake gerichtet wird.Welches Studio für das Remake zuständig ist, konnte Areajugones allerdings nicht in Erfahrung bringen. Angeblich soll die Frischzellenkur von Metal Gear Soliderscheinen. Es wäre demnach naheliegend, dass Konami mit Sony zusammenarbeitet, um Solid Snake in die Moderne zu holen. Hierbei handelt es sich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt um reine Spekulation.Angesichts von Konamis derzeitiger Firmenpolitik,in Auftrag zu geben, wäre aber eine Neuauflage von Metal Gear Solid nicht die allergrößte Überraschung. Das japanische Unternehmen will voraussichtlich in diesem Jahr