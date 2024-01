Metal Gear Solid: Warum Kurt Russell nur Snake Plissken war, aber nie Solid Snake

Metal Gear Solid vertonen? Russell: "Ich war nie daran interessiert, einen existierenden Charakter auszubauen."

Solid Snake, der Hauptcharakter aus derReihe, basiert eindeutig auf dem Charakter Snake Plissken aus dem 80er-Jahre-Actionfilm Escape from New York (auf Deutsch: Die Klapperschlange). Das fängt bei der namensgebenden Schlange an und endet noch längst nicht bei der Augenklappe.Selbst Zitate aus den Filmen finden sich im Verlauf der Spielereihe wieder, was trotz des ironischen Tons, den Metal Gear Solid bisweilen anschlägt, als Hommage von Schöpfer Hideo Kojima zu werten sein sollte. Eine Überlegung, dassauch Solid Snake mal seine Stimme hätte leihen können, ist daher nicht weit hergeholt.Mit Escape from New York gelang dem damals 30-jährigen Russell der große Durchbruch, besonders im Actionfilm-Genre (Big Trouble in Little China, Vanilla Sky, Death Proof, Guardians of the Galaxy 2). In einem Interview mit GQ sprach er über die ikonischsten Charaktere. Angesprochen darauf, ob er auch mal gebeten wurde, dem Protagonisten aus Metal Gear Solid, wirkte er nicht sehr begeistert.Tatsächlich scheint Russell gar nicht zu wissen, ob es diesbezüglich wirklich einmal angefragt wurde. „Ich war nie daran interessiert, einen existierenden Charakter auszubauen“, sagt er „Ich verstehe Geschäftsleute, sie wollen dies und das mit einer Marke anstellen.“ Es selbst wolle aber lieber etwas Neues machen. „Ich sage, lasst unskreieren als einen schon existierenden ausbluten zu lassen.“Er komme noch aus einer anderen Ära, konstatiert der mittlerweile 73-jährige Schauspieler. „Ich bin einfach ein Film-Typ.“ Charaktere wie Snake Plissken, Jack Burton (Big Trouble in Little China) oder R. J. MacReady (Das Ding aus einer anderen Welt) seien ganze Projekte gewesen. „Du gerätst in ein eigenes Mindset. Du erschaffst etwas..“Die Hauptreihe von Metal Gear Solid wartet seit dem fünften Teilaus dem Jahr 2015 auf eine. Im vergangenen Herbst kam mit dereine Sammlung einiger Klassiker der Reihe heraus;, dem Remake von