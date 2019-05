Vectronom: Rhythmischer 3D-Puzzler erscheint Ende Mai für PC und Switch - 4Players.de

Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac) Screenshot - Vectronom (Mac)

Ludopium und ARTE werden ihr Rhythmus-Puzzlespiel Vectronom am 29. Mai 2019 für Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll 9,99 Euro betragen. Zum Spielinhalt heißt es: "In Vectronom synchronisieren die Spieler die Bewegungen eines Würfels mit dem harten Takt der Musik, während sie auf einem sich ständig verändernden Pfad, pulsierend mit Beats, entlang hüpfen. Sie müssen sich inmitten des bunten Wahnsinns Bewegungsmuster merken und räumliche Puzzle lösen, die ihr dreidimensionales Denken auf die Probe stellen. Damit ihnen dabei nicht langweilig wird, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad rasend schnell.Mit alternativen Controllern für den PC/Mac, wie beispielsweise Dance Pads, kann Vectronom zudem mehr in Bewegung bringen als nur die Finger und Gehirnzellen der Spieler. Auf Steam sowie Nintendo Switch können Spieler die Herausforderung alleine angehen oder an der Seite ihrer Freunde im lokalen drop-in/drop-out Mehrspielermodus."