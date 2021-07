Dr. Mario World: Match-3-Puzzlespiel wird Anfang November eingestellt

Nintendo wird Dr. Mario World für Android und iOS am 1. November 2021 um 8 Uhr offiziell einstellen. Darüber hinaus werden Diamanten ab dem 28. Juli 2021 nicht länger zum Kauf verfügbar sein. Das Match-3-Puzzlespiel wurde 10. Juli 2019 veröffentlicht. Nintendo : "Wenn du Dr. Mario World nach der Einstellung des Spielservice öffnest, wird eine Nachricht mit entsprechendem Inhalt angezeigt und du wirst das Spiel nicht länger spielen können. Jedoch kannst du mit 'Dr. Mario World: Erinnerungen' auf deine Spielerstatistiken zurückblicken. Dabei handelt es sich um eine Website, die nach der Einstellung des Spielservice verfügbar wird. Um die Datenbereitstellung für den Service von 'Dr. Mario World: Erinnerungen' zu ermöglichen, wird ein Teil deiner Spielerstatistiken auf dem Server gespeichert. So kann 'Dr. Mario World: Erinnerungen' später Bezug auf diese nehmen. Wenn du nicht möchtest, dass deine Spielerstatistiken gespeichert werden, wähle in der App bitte das Zahnradsymbol und tippe unter 'Über diese App' anschließend auf 'Speicherdaten löschen'."Letztes aktuelles Video: Welcome to Dr Mario World