No Straight Roads: Rockt bald auch auf Switch und Xbox One

"Exklusiver 'Assist Mode' - Ein weiterer lokaler Spieler kann die Rolle des Elligators übernehmen, einem geheimen Alligator-Assistenten, der Spielern beim Aufheben von Gegenständen, Verwandeln von Props und dem Herbeirufen nützlicher Boni behilflich sein kann.

3-Spieler Koop - Zusammen mit dem Koop-Modus des Spiels, lässt der 'Assist Mode' insgesamt drei Spieler gleichzeitig No Straight Roads erleben, nur auf der Nintendo Switch.

Touchscreen-Support - Der Touchscreen der Nintendo Switch kann zum Umwandeln von Props und zum Aufheben von Gegenständen verwendet werden.

Möglichkeit mit nur einem Nintendo Switch Joy-Con Controller zu spielen - No Straight Roads kann komplett mit einem einzelnen Joy-Con durchgespielt werden. Natürlich macht es noch mehr Spaß, den zweiten Controller an einen Freund weiterzureichen und im Couch-Koop EDM zu bekämpfen."

Das musikalische Action-Adventure No Straight Roads wird auch auf Switch und Xbox One erscheinen. Bisher war es ausschließlich für PC (Epic Games Store) und PlayStation 4 angekündigt worden. Das Spiel von Sold Out und Metronomik erscheint für alle Plattformen am 30. Juni 2020.Die Switch-Version wird einige exklusive Features bieten:Zusätzlich wird die No Straight Roads Collector's Edition, mit exklusiver zweiseitiger Schallplatte mit den Tracks des OST, einem rockigen 64-seitigen Artbook, NSR-Drumsticks und einer funky Box, für PS4, Switch und Xbox One verfügbar sein."Unter der Leitung von Wan Hazmer, dem Lead Game Designer von Final Fantasy 15, und Daim Dziauddin, dem Concept Artist von Street Fighter 5, ist No Straight Roads zu einem Action-Adventure geworden, das Rhythmus-basierten Kampf mit einer lebendigen Welt und einem gelungenen Soundtrack vereint.""Die Fans haben sich No Straight Roads für die Nintendo Switch und Xbox One seit dem ersten Tag gewünscht, weswegen wir uns so freuen, dass wir das Spiel pünktlich zum Launch der PC- und PS4-Versionen diesen Juni veröffentlichen können", sagt Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Sold Out. "Wir können kaum erwarten, bis Spieler endlich auf allen Plattformen ihren inneren Rockstar ausleben können."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer