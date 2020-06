No Straight Roads: Neuer Termin für das rhythmusgeladene Action-Adventure; Demo für PC verfügbar

Screenshot - No Straight Roads (PC) Screenshot - No Straight Roads (PC) Screenshot - No Straight Roads (PC) Screenshot - No Straight Roads (PC) Screenshot - No Straight Roads (PC)

Sold Out und Metronomik haben den neuen Releasetermin für No Straight Roads benannt. Das rhythmusgeladene Action-Adventure erscheint am 25. August auf PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One. Physische Umsetzungen für PS4 und Xbox One (inkl. Collector's Edition) sind geplant. Die physischen Ausgaben für Switch werden "kurz danach folgen". Eine Demo für PC ist im Epic Games Store erschienen ( zur Demo ).Der Publisher schreibt: "Außerdem ist jetzt ein Mini-OST mit einer Auswahl von Tracks aus dem Soundtrack des Spiels zum Herunterladen und Streamen bei Digitalen Musikläden und Streaming-Diensten verfügbar, der den Spielern die unglaubliche Musik aus No Straight Roads vorstellt.""Als großes Dankeschön an unsere treuen Fans, die auf No Straight Roads warten, stellen wir heute eine spielbare Demo zur Verfügung, die jedem eine Vorstellung davon vermittelt, was ihm mit unserem geliebten Spiel erwartet", sagt Daim Dziauddin, Creative Director von No Straight Roads und Mitbegründer von Metronomik.Letztes aktuelles Video: BitSummit Gaiden - TrailerNo Straight Roads entsteht unter der Leitung von Wan Hazmer, der zuvor als Lead Game Designer von Final Fantasy XV verantwortlich war. Ihm zur Seite steht Daim Dziauddin, der Concept Artist von Street Fighter 5.In dem Spiel, in dem man in die Rollen der Indie-Rocker Mayday und Zuke schlüpft, soll das rhythmusbasierte Kampfsystem als Bindglied zwischen der Spielwelt und dem Soundtrack fungieren. Beide stellen sich dem Großunternehmen NSR entgegen, das die Kontrolle über Vinyl City übernommen und im Zuge dessen sämtliche Musikstile außer EDM verboten hat.