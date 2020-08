No Straight Roads: Überblick über das musikalische Action-Adventure: Rock vs. EDM

In dem musikalischen Action-Adventure No Straight Roads kämpfen die Spieler als Indie-Rock-Band "Bunkbed Junction" in den Rollen von Mayday und Zuke mit ihren Instrumenten (Gitarre und den Drums) gegen das übermächtige Mega-Unternehmen NSR, das die Kontrolle über Vinyl City übernommen und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Dabei erforscht man die Stadtteile von Vinyl City, verwandelt Objekte mit der Kraft der Musik in Waffen und stellt sich Rhythmus-basierten Bosskämpfen. Einen Überblick (auch über den Koop-Modus) gibt der folgende Trailer.No Straight Roads erscheint am 25. August auf PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One. Die Switch-Fassung wird noch einen Assist-Modus für einen dritten Spieler bieten. Physische Umsetzungen für PS4 und Xbox One (inkl. Collector's Edition) sind geplant. Die physischen Ausgaben für Switch werden "kurz danach folgen". Das Spiel entsteht unter der Leitung von Wan Hazmer, der zuvor als Lead Game Designer von Final Fantasy 15 verantwortlich war. Ihm zur Seite steht Daim Dziauddin, der Concept Artist von Street Fighter 5.