No Straight Roads: Musikabenteuer ehemaliger Final-Fantasy- und Street-Fighter-Entwickler betritt die Bühne

Am 25. August 2020 haben Metronomik und Sold Out das musikalische Action-Adventure No Straight Roads für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Download via Epic Games Store , wo auch eine kostenlose Demo verfügbar ist, PlayStation Store (nur für PlayStation-Plus-Mitglieder), Microsoft Store und eShop gewährt. Auf PS4 und Xbox One ist der Titel zudem als Boxversion erhältlich, auf Switch erst ab dem 15. September."Wir freuen uns so darauf, dass Fans endlich mit Mayday & Zuke Party machen können", so Daim Dziauddin, Co-Founder und CCO von Metronomik sowie Creative Director von No Straight Roads. "No Straight Roads ist ein Spiel, das Hazmer und ich schon seit Jahren kreieren wollten. Nicht jeder erhält die Chance, sein eigenes Spiel zu machen – Wir hatten das Glück sie zu bekommen und wollen das Beste aus dieser Gelegenheit herausholen. Wir hoffen, dass Spieler die Liebe des gesamten Teams, die in diesen Titel geflossen ist, erkennen können."Unter der Leitung von Wan Hazmer, dem Lead Game Designer von Final Fantasy 15 , und Daim Dziauddin, dem Concept Artist von Street Fighter 5 , sei No Straight Roads zu einem Action-Adventure geworden, das Rhythmus-basierten Kampf mit einer lebendigen Welt und einem gelungenen Soundtrack vereine, so die Macher."Dies ist eines der originellsten Spiele, die wir je gesehen haben und wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Fans, die No Straight Roads schon vor seinem Release bekam", so Katie Clark, Product Manager bei Sold Out. "Wir können es kaum erwarten, dass Spieler endlich ihre musikalische Reise nach Vinyl City antreten, ob alleine oder als Band mit Freunden im Couch-Coop. Wir hoffen, dass die Musik-Action in No Straight Roads ein einzigartiges und wunderbares Erlebnis für Spieler ist!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer