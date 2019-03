Apex Legends: Cheater und deren Hardware sollen permanent gesperrt werden - 4Players.de

artmanphil hat geschrieben: ? Heute 11:51 Kant ist tot! hat geschrieben: ? Heute 08:53 Bin selbst in ca. 60h noch keinem (offensichtlichen) Cheater begegnet. Bin selbst in ca. 60h noch keinem (offensichtlichen) Cheater begegnet. Dachte ich auch, bis ich begann, nach dem Ausscheiden meines Squads im Spectator Modus weiter zu machen. Schnell sieht man, dass solche 1100-Kills-bei-200-Partien-Spieler auf absurde Distanz Headshots machen, oder um Ecken rutschen ohne einen Gegner sichtbar zu haben und sofort eine ganze Salve zu versenken. Besonders verräterisch ist ein Snappig, wie bei Aim-Assist auf Konsolen: Sobald die Waffe angelegt wird in Gegnernähe "flutscht" es auf ihn und bleibt an ihm haften.

Da ist sicher was dran, daher der Zusatz mit dem "offensichtlich". Bei einem Speedhack bräuchte man nicht 2 mal hinschauen und wüsste direkt, was Sache ist. Und in anderen Spielen (BF3) habe ich schon erlebt, dass einer vom Spawn aus auf der ganzen Map Headshots verteilte, da war nicht mal eine Sichtlinie. Solche Sachen sind mir bei Apex noch nicht untergekommen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht auch schon Cheatern begegnet bin, bei denen es halt nicht so krass offenkundig war.