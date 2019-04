Apex Legends: Titanfall-Titel wird zugunsten von Battle Royale herausgezögert; trotz nachlassendem Interesse - 4Players.de

Titanfall-Fans müssen vielleicht noch etwas länger auf furiose Mech-Action warten: In einem Update auf Electronic Arts' offiziellem Netzauftritt hat Drew McCoy, Executive Producer von Apex Legends , erklärt, dass der Fokus bei Entwickler Respawn vorerst klar auf seinem Battle-Royale-Shooter liege:"Um Apex Legends voll unterstützen zu können, schieben wir Pläne für künftige Titanfall-Spiele heraus. Keine Ressourcen aus dem Apex-Legends-Team werden zu anderen Titeln verschoben, die sich hier im Studio in Entwicklung befinden, und wir ziehen auch keine Ressourcen vom Team ab, das an Star Wars Jedi: Fallen Order arbeitet."Die klassische Titanfall-Serie scheint im Studio momentan also die geringste Priorität zu besitzen - obwohl Dualshockers.com darauf hinweist, dass Mitgründer Vince Zampella erst am 5. Februar auf Twitter bekanntgab, dass noch gegen Ende des Jahres etwas in dem Universum erscheinen sollte. Manch einer habe spekuliert, dass es sich beim Titanfall-Titel um ein VR-Spiel handeln könnte, denn daran habe das Team gearbeitet, als es von EA gekauft wurde, so das Magazin.Mit der Botschaft für die verstärkte Unterstützung könnten EA und Respawn versuchen, dem Trend der sinkenden Spieler- und Zuschauerzahlen entgegenzuwirken, die Seeking Alpha dem Spiel anhand von Twitch- und Google-Suche-Statistiken bescheinigt. Der Analyst sieht die Marke als überbewertet: Sie sei für Battle-Royale-Verhältnisse erfolgreich, werde aber nicht annähernd Fortnite -Bereiche erreichen. Viele der teils zunächst von EA bezahlten Streamer seien weitergezogen und das Interesse massiv gefallen, wodurch ein negativer Einfluss auf EAs Börsenwert prophezeit wird.Google-Trends (via Seekingalpha.com):Twitchmetrics (via Seekingalpha.com):