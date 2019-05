Apex Legends: Legendäre Jagd (Event) und Ausblick auf Saison 2 - 4Players.de

"Apex-Elite-Warteschlange Messt euch in der Apex-Elite-Warteschlange mit den Besten. Wenn ihr es in einem beliebigen Spiel in die Top 5 schafft, erhaltet ihr einen Platz in einer besonderen Warteschlange mit anderen Top 5-Gewinnern. Der Haken dabei ist: Um weiterhin in dieser Warteschlange zu spielen, müsst ihr euch kontinuierlich in den Top 5 platzieren.

Herausforderungsbelohnungen der Legendären Jagd Meistert eine Reihe von zeitlich begrenzten Herausforderungen und erringt neue seltene, epische und legendäre Skins.

Doppel-EP-Wochenende Von Freitag, dem 7. Juni, um 10:00 Uhr PST bis zum Montag, dem 10. Juni, um 10:00 Uhr PST könnt ihre doppelte EP für Basisfortschritt und Battle Pass-Fortschritt erringen.

Battle Pass-Bonus-EP Wenn ihr in einem beliebigem Spiel in den Top 5 landet, erhaltet ihr eine ganze Battle Pass-Stufe (einmal pro Tag).

Store-Skins der Legendären Jagd Während des Events gibt es alle drei bis vier Tage im Ingame-Store neue Skins zum Thema Legendäre Jagd. Sie rotieren und können direkt gekauft werden.

Zwei zusätzliche legendäre Skins für alle Battle Pass-Besitzer Spieler, die den Battle Pass für Wildes Grenzland haben, erhalten automatisch die legendäre Skin Geschätzte Beute für das R-301. Spieler, die vor Ende des Events Battle Pass-Stufe 15 erreichen, erhalten die legendäre Skin Nächtlicher Schrecken für Wraith."



Stufenaufstieg durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen.

Zeit bis Battle Pass-Stufe 100 wurde deutlich verkürzt.

Drei zusätzliche legendäre Skins bei den Belohnungen.

Skins bei den Belohnungen. Drei brandneue Inhaltskategorien ersetzen Plaketten- und Statistik-Tracker-Belohnungen.

Ihr werdet durch die vollständigen Belohnungen genügend Herstellungsmetall-Belohnungen erhalten, um ein legendäres Objekt herzustellen – oder wonach euch sonst der Sinn steht.

Für Apex Legends ist das erste zeitbegrenzte Event angekündigt worden: Legendäre Jagd. Es wird zwei Wochen dauern. Außerdem sind folgende Neuigkeiten geplant:Des Weiteren gaben die Entwickler einen Ausblick auf die zweite Season, die am 8. Juni um 19 Uhr vorgestellt werden soll. Laut Lee Horn (Lead Product Manager) dürfen folgende Verbesserungen bei der zweiten Saison und dem Battle Pass erwartet werden.Ab Saison 2 könnt ihr eine Mischung aus täglichen und wöchentlichen Herausforderungen meistern, um mit eurem Battle Pass aufzusteigen. Falls ihr ein paar Wochen versäumt oder spät einsteigt, werden eure wöchentlichen Herausforderungen bei eurer Rückkehr immer noch da sein, und ihr könnt sie alle auf einmal abschließen. Wir wollen zwar keine abgedrehten Herausforderungen einführen, die den Spielfluss drastisch verändern, aber sie sollen durchaus von Spiel zu Spiel für interessante Variationen sorgen. Das bedeutet, dass alle Spieler einen schnelleren Battle Pass-Fortschritt machen sollten, der zudem hoffentlich auch unterhaltsamer und interessanter ist. Außerdem dürfte diese Erweiterung auch den Spielern, die pro Woche nur ein paar Stunden spielen können, die Möglichkeit geben, ihren Battle Pass-Fortschritt deutlich zu beschleunigen.Wir fügen dem Battle Pass drei legendäre Objekte hinzu, und es wird ab jetzt alle 25 Battle Pass-Stufen ein legendäres Objekt bei den Premium-Belohnungen geben, einschließlich beim Kauf (also auf den Stufen 1, 25, 50, 75 und 100). Wir wollen ein angenehmes Gleichgewicht von coolen Charakter-exklusiven und kosmetischen Objekten für alle (wie Waffen-Skins) erreichen. Die Belohnung bei Stufe 100 wird eine sich weiterentwickelnde Waffen-Skin sein, mit einer speziellen Farbvarianten-Version für Spieler, die es bis Stufe 110 schaffen.Wir haben die Plaketten und Basis-Statistik-Tracker komplett aus den Premium-Belohnungen des Battle Pass für Saison 2 entfernt. Ihr erhaltet zwar immer noch eine Saisonplakette, aber es ist nur eine einzige, die sich weiterentwickelt und keine zusätzlichen Belohnungsslots beansprucht! Die Saison-Sieges-Tracker auf dem freien Pfad haben wir beibehalten, und sie können alle in den ersten 10 Stufen errungen werden. Außerdem könnt ihr statt der Plaketten/Tracker Objekte aus den drei neuen Inhaltskategorien erringen. Einzelheiten über diese Kategorien werden wir bekannt geben, wenn der Start von Saison 2 näher rückt.Wir ersetzen die Dialogzeilen durch Herstellungsmetall-Belohnungen. Ihr könnt jetzt genügend Herstellungsmetall (1.200) erringen, um das legendäre Objekt eurer Wahl herzustellen. Falls es also ein Objekt gibt, das ihr schon immer haben wolltet, könnt ihr es euch in Saison 2 beschaffen. Zusätzliches Herstellungsmetall bekommt ihr nach wie vor auch über die verschiedenen Apex-Pack-Belohnungen im Battle Pass."Letztes aktuelles Video: Saison 1 Battle Pass Trailer