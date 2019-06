Apex Legends: Saison 2 startet am 2. Juli mit "Wattson", L-STAR und Ranglistenspiel - 4Players.de

"Taktikfähigkeit: Bereichssicherheit - Verbindet Knoten, um Elektrozäune zu errichten, die Gegnern Schaden zufügen und sie verlangsamen.

Passive Fähigkeit: Zündende Idee - Ultimative Beschleuniger laden deine ultimative Fähigkeit auf, und wenn du in der Nähe von Interceptor-Masten stehst, lädt sich deine Taktikfähigkeit schneller auf.

Ultimative Fähigkeit: Interceptor-Mast - Platziert einen stromführenden Mast, der sich nähernde Sprengwaffen zerstört und beschädigte Schilde repariert, solange er steht. (Max.: 3)"

EA hat bei der EA Play 2019 die neue Legende Natalie "Wattson" Paquette für Apex Legends vorgestellt. Sie wird als "statische Verteidigerin" beschrieben und mit Saison 2 - Kampfaufladung am 2. Juli eingeführt."In Apex Legends Saison 2 - Kampfaufladung stößt Natalie "Wattson" Paquette zum Legendenkader der Apex-Spiele. Sie ist praktisch in der Apex-Arena aufgewachsen und zieht mit ihren Kenntnissen des Kings Canyon und des Elektroingenieurwesens in die Schlacht. Wattson kontrolliert den Kampf mit Hochspannungsbarrieren und einem Mast, der nahende Sprengwaffen abwehrt - jeden, der sie unterschätzt, erwartet ein gehöriger Schock.Neu ist ebenfalls die Waffe L-STAR (nur in Care Packages enthalten). Dieses Energie-Maschinengewehr verschießt Projektile mit immenser Durchschlagskraft, aber das hat auch seinen Preis: Dauerfeuer führt zu Überhitzung und kurzzeitiger Abschaltung, weshalb man den richtigen Rhythmus finden muss, um die Waffe optimal auszunutzen.Neben einer Überarbeitung der Karte wird auch ein Ranked-Modus (Ranglistenspiel) mit Saison 2 eingeführt. Der Ranked-Modus wird aus sechs Ligen mit eigenem Matchmaking bestehen (Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Apex Predator). Am Ende winken (kosmetische) Belohnungen basierend auf der Liga. Der Battle Pass für Saison 2 soll umfangreicher ausfallen und vier legendäre Skins sowie tägliche und wöchentliche Herausforderungen umfassen. Last but not least wird deutsche Sprachausgabe für die Legenden implementiert.Letztes aktuelles Video: Stories from the Outlands - A Fathers Letter