Apex Legends: Saison 2 - Kampfaufladung: Ausblick auf Veränderungen an "Kings Canyon" - 4Players.de

Am 2. Juli 2019 wird Apex Legends Saison 2 - Kampfaufladung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten. Im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung zeigen EA und Respawn den neuen CG-Trailer mit Bangalore, Octane und der neuen Legende Natalie 'Wattson' Paquette, die sich in einem vertrauten, jedoch veränderten "Kings Canyon" gegenüberstehen. So wird allem Anschein nach der Repulsor-Turm auf der Karte zerstört. Auch einige Fluggegner und eine große Überraschung lauern auf der überarbeiteten Variante des Battle-Royale-Schauplatzes.Zusätzlich zur neuen Legende umfasst Saison 2 einen Ranglistenmodus, einen neuen Battle Pass sowie das L-Star Maschinengewehr ( Details ).Letztes aktuelles Video: Season 2 Battle Charge Launch Trailer