Apex Legends: Cheater werden künftig in gemeinsame Matches vermittelt - 4Players.de

Wie bekämpft man Cheater? Indem man sie einfach zusammen in eine Runde mit Spammern wirft. Diese Strategie verfolgen zumindest die Entwickler von Apex Legends seit kurzem. Das Studio Respawn Entertainment erläuterte diese Strategie auf Reddit via Eurogamer.net ), wo auch weitere Vorgehensweisen dargelegt wurden.Dazu gehört z.B. Zwei-Faktor-Authentifizierung für einige "High Risk Accounts" in bestimmten Regionen. Ein Auto-Ban gegen erkannte Cheater gehört ebenfalls nach wie vor zum Repertoire. Des Weiteren werde man künftig auch gegen Spieler "ermitteln", die gezielt mit Cheatern zusammenspielen, um es leichter zu haben. Man werde dazu überprüfen, "wie Leute für Matches Partys bilden".