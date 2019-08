Apex Legends: "Eisenkronen-Sammel-Event" mit zeitlich begrenzt verfügbarem Solo-Modus gestartet - 4Players.de

In Apex Legends ist das "Eisenkronen-Sammel-Event" gestartet worden, das einen zeitlich begrenzt verfügbaren Solo-Modus bietet. Interessierte Spieler können allein gegen 59 Einzelgegner antreten - am Ende wird nur eine Legende als Sieger hervorgehen. Das Eisenkronen-Sammel-Event (The Iron Crown Collection) dauert bis zum 27. August."Der Solo-Modus von Apex Legends ist für die Spieler gedacht, die es sich zutrauen, auch allein zum Apex Legends-Champion zu werden. Ohne Squad-Kameraden, die ihnen den Rücken decken, Beute pingen oder sie zu einem Respawn-Sender bringen, werden Spieler, die sich an diesen neuen Modus wagen, ihre Strategien anpassen müssen. Nur so werden sie als einzige Legende lebend wieder aus Kings Canyon herauskommen", heißt es."Octanes Stadteroberung bringt einen neuen Adrenalinschub nach Kings Canyon. Das Stadion an einer Küstensiedlung westlich von Schädelstadt hält etwas Neues für die Draufgänger unter den Legenden parat: Ein Mega-Sprungkissen-Parcours, Stunt-Rampen und jede Menge Feuer warten auf Legenden, die glänzen wollen.""Im Verlauf des Eisenkronen-Sammel-Events wird besonders stilvoll gekämpft, denn zeitlich begrenzt sind neben neuen Legenden-Skins auch Waffen-Skins, Abzeichenrahmen und Posen verfügbar. Diese exklusiven kosmetischen Eisenkronen-Objekte sind in Eisenkronen-Sammel-Packs enthalten. Für das Abschließen zweier spezieller Event-Herausforderungen gibt es zudem zwei kostenlose Packs. Zusätzliche Packs können separat erworben werden. Eisenkronen-Sammel-Packs beinhalten ausschließlich epische oder legendäre Objekte, die Wahrscheinlichkeit beträgt also jeweils 50 %. Darunter gibt es keine Duplikate, gewöhnliche oder seltene Objekte, sondern nur das Beste vom Besten. Wer alle 24 exklusiven Eisenkronen-Objekte besitzt, kann das zweite Erbstück-Objekt kaufen und damit in die Arena ziehen: Bloodhounds Streitaxt. Bloodhounds Erbstück kann käuflich erworben werden, bis das Eisenkronen-Sammel-Event endet. Danach wird es dem Standard-Beutepool der Apex-Packs hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Iron Crown Collection Event Trailer