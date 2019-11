Apex Legends: Neues Update bringt Schießstand und zeitlich begrenzten Duo-Modus - 4Players.de

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben Update 3.1 für den Battle-Royale-Shooter Apex Legends veröffentlicht. Es beinhaltet u.a. den Schießstand-Modus, den sich die Fans schon seit längerer Zeit gewünscht hatten, um die verschiedenen Helden und deren Helden in einer stressfreien Umgebung ausprobieren zu könnnen. Zugang erhält man über die Lobby und man kann entweder alleine oder zusammen mit seinem Squad trainieren sowie jederzeit die Helden wechseln.Bis zum 19. November steht außerdem der Duos-Modus zur Verfügung, in dem man mit einem Partner loszieht. Ob er nach dem Zeitraum wiederkehren wird, steht bis dato noch nicht fest.Darüber hinaus hat das Team nach Angaben von VG24/7 diverse Verbesserungen und Änderungen vorgenommen. So bekommt jeder Spieler jetzt täglich drei Herausforderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wem die gebotene Auswahl nicht gefällt, kann sie mit der Investition von Tokens ändern. Außerdem will man die Ladezeit verringert haben und auch der fünfsekündige Countdown vor der Wahl des neuen Helden wurde abgeschafft.Eine komplette Übersicht zu den Patch Notes gibt es bei Reddit Letztes aktuelles Video: Season 3 Triff Crypto - Charakter-Trailer