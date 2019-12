Apex Legends: Limitiertes Holiday-Event gestartet - 4Players.de

Respawn Entertainment und Electronic Arts haben ein zeitlich begrenztes Holiday-Event für den Online-Shooter Apex Legends gestartet, das bis zum 7. Januar andauern wird. Beim Mirage's Holo-Day Bash entfernt man sich laut PC Gamer vom klassischen Battle Royale und präsentiert mit dem Modus Winter Express ein 3vs3vs3, bei dem man die drei Teams darum kämpfen, den Holiday Express einzunehmen, der sich in einem relativ kleinen Radius zwischen den Stationen bewegt.Bei Winter Express startet jeder Charakter mit einer festgelegten Ausrüstung - die übliche Beute spielt in diesem Modus also keine Rolle. Eliminierte Spieler dürfen nach jeder Runde zurückkehren und die Figuren lassen sich in der Halbzeit wechseln. Das Team, das zuerst drei Punkte erreicht, gewinnt die Partie.Selbstverständlich gibt es auch bei diesem Holo-Day Bash wieder kosmetische Premium-Inhalte, die man durch Echtgeld mit Apex Coins kaufen oder mit Crafting-Materialien freischalten kann.Letztes aktuelles Video: Season 3 Triff Crypto - Charakter-Trailer