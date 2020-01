Apex Legends: Respawn stellt neue Legende Revenant und Inhalte für Season 4 vor

In einem neuen Trailer zur Season 4 von Apex Legends stellt Respawn Entertainment die neue Legende Revenant und dessen Hintergrundgeschichte vor. So erfährt man etwas über die Beweggründe, warum der robotische Killer den "Champion des Volkes", Jimmie "Forge" McCormick, ermordet hat und warum er dem führenden Robotik-Unternehmen in den Outlands das Handwerk legen will.Neben dem neuen Charakter gibt es zum Start der Season 4 - Assimilierung am 4. Februar weitere Inhalte, darunter z.B. den Sentinel, ein Kammerverschluss-Scharfschützengewehr. Darüber hinaus steht ein neuer Battle Pass in den Startlöchern, der laut Electronic Arts mehr als 100 exklusive Objekte wie legendären Skins, Apex-Packs, Ladebildschirme und Musik-Packs beinhalten wird.Kürzlich hat Respawn außerdem die Ranglisten-Serie 3 angekündigt, die u.a. neue sechswöchige Splits sowie einen neuen Meister-Rang (für die besten 500 Spieler pro Plattform) bieten soll.Letztes aktuelles Video: Assimilierung Launch Trailer