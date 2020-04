Apex Legends: Gunst des Schicksals: Saison 5 mit der Diebin Loba startet am 12. Mai

In Apex Legends startet am 12. Mai die fünfte Saison "Gunst des Schicksals". Mit dem Saisonstart wird eine neue Legende eingeführt: Loba. Sie ist eine listige Diebin, die sich auf einen Rachefeldzug begibt, als sie erfährt, dass ihr Erzfeind Revenant an den Apex-Spielen teilnimmt. "Loba wird getrieben vom Verlust ihrer Eltern und ihrem Drang, gewisse Geheimnisse innerhalb der Arena zu lüften", schreibt Respawn Entertainment. Darüber hinaus wird am 12. Mai mit "Quests" ein neuer Spielmodus eingeführt, in dem die Spieler in jeder Saison nach Schätzen und Antworten suchen müssen.Letztes aktuelles Video: Geschichten aus den Outlands Vermächtnis einer DiebinElectronic Arts: "Mit der neuen Saison startet auch die Ranglisten-Liga-Serie 4. Die Spieler erwartet erneut ein Split, da die Saison in Königsschlucht beginnt, bevor sie im Juni auf Rand der Welt zurückkehren. Auch Ranglisten-Liga-Serie 4 belohnt in erster Linie wettkampforientierte Spieler für die Zeit, die sie in Apex Legends investieren. Weitere Informationen über die Ranglisten-Liga-Serie 4 sind hier im vollständigen Blog zu finden. (...) Spieler erleben vor dem Start von Saison 5 an diesem Wochenende einige der besten Apex-Legenden, wenn diese im Apex Legends Global Series Online-Turnier #5 gegeneinander antreten. Ab Samstag, dem 2. Mai 2020, kämpfen Top-Teams wie TSM, Complexity, Team Liquid, Rogue und andere live auf den Apex Legends Twitch- und YouTube-Kanälen."