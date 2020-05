Apex Legends: Gunst des Schicksals: Loba Andrade geht auf Diebestour

Neue Legende: Während Loba ihren Gegnern dank ihrer Teleportationsfähigkeit immer einen Schritt voraus ist, hat sie aufgrund ihrer passiven Fähigkeit auch auf der Suche nach Beute einen klaren Vorteil. Lobas ultimative Fähigkeit, der Schwarzmarkt, bietet ihren Squadkameraden eine Anlaufstelle für den Erhalt der besten Beute der Umgebung.

Quests - Ein neuer Modus in Apex Legends. Spieler, die nach Ruhm, Reichtum und einer zusätzlichen Story suchen, können in Saison 5 nach Schätzen suchen und an einer neunwöchigen Reihe von PvE-Quests teilnehmen.

Kartenänderungen: Lobas Ankunft in der Königsschlucht und ihr Versuch, Revenant zu vernichten, hatte dramatische Auswirkungen auf die Arena, als beliebte Landezonen wie Schädelstadt zerstört und die Vorgehensweise der Legenden bei ihrem nächsten Angriff oder der Verteidigung eines Bereichs nachhaltig verändert wurde.

Battle Pass - Ein neuer Battle Pass mit mehr als 100 exklusiven Objekten, wie Skins, Battle Pass-Inhalten und Apex-Packs.

Ranglisten-Liga-Serie 4: Sie führt Verbindungswiederherstellungen ein. Wird die Internetverbindung eines Spielers durch einen Stromausfall oder einen Absturz im Spiel unterbrochen, kann er das Spiel nun neu starten und in die Sitzung zurückkehren.

Zum Start von Saison 5 - Gunst des Schicksals am heutigen 12. Mai 2020 in Apex Legends auf PlayStation 4, Xbox One und PC haben Respawn Entertainment und Electronic Arts ein neues Video veröffentlicht, in dem sie die kürzlich enthüllte Diebin Loba Andrade und deren Kampffertigkeiten näher vorstellen:Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer Loba AndradeDazu heißt es von den Machern: "Diese listige neue Legende befindet sich auf einem privaten Rachefeldzug gegen den furchterregenden, scheinbar unsterblichen Revenant. Sie wird von ihrem Wunsch nach Vergeltung angetrieben und verfügt über die nötigen Fähigkeiten, um den vorzeitigen Tod ihrer Familie zu sühnen. Nach der Ermordung ihrer Eltern schlüpfte sie tagsüber in die Rolle einer berühmten Society-Dame und machte sich nachts einen Namen als gefährlichste Diebin der Outlands. Heute sucht sie nach Antworten, Beute und - in erster Linie - einem Weg, Revenant zur Strecke zu bringen."Hier ein Überblick über die neuen Inhalte und Änderungen, die mit der fünften Saison von Apex Legends eingeführt werden: