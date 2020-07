Apex Legends: Respawn testet bereits bis Season 12

Obwohl sich der Mehrspieler-Shooter Apex Legends erst in Season 5 befindet, werkelt man bei Respawn Entertainment bereits an Konzepten und Plänen bis zur zwölften Season. Wie Director Chad Grenier gegenüber Games Radar erläuterte, betrifft das sowohl Änderungen an Karten als auch die Einführung neuer Legenden."Bei uns befinden sich immer massig spannende Inhalte in Arbeit", so Grenier. "Wir machen täglich interne Spieltest und probieren dabei gerade neue Legenden, Änderungen an Karten und Inhalte bis hoch zur Season 12 aus. Wie du siehst, arbeiten wir an sehr viel coolem Zeug, aber selbstverständlich kann ich da noch nicht ins Detail gehen."Eine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X wird derzeit ebenfalls noch nicht offiziell angekündigt, doch könnte es nach folgender Aussage vermutlich nur eine Frage der Zeit sein:"Wir sind gespannt", fährt Grenier in Bezug auf die neue Konsolengeneration fort. "Wir haben die PS5-Enthüllung gesehen und waren sehr angetan. Obwohl wir noch nichts anzukündigen haben, wollen wir das Spiel dahin bringen, wo die Spieler sind... Schaun wir mal, was in der Zukunft passiert."Letztes aktuelles Video: Saison 5 Verlorene Schaetze