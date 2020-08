Apex Legends: Saison 6 - Maximale Leistung beginnt am 18. August; Craftingsystem, Volt und Rampart

Am 18. August wird Respawn Entertainment die Saison 6 - Maximale Leistung in Apex Legends starten. Mit der nächsten Saison wird eine neue Legende eingeführt: Rampart. Sie ist eine 21-jährige Geschäftsfrau britisch-indischer Abstammung, die sich in der Wildwest-Welt der Outlands mit einem schweren stationären Geschütz und einem Rucksack voller Altmetall durchschlägt.EA: "In Saison 6 sammeln die Spieler auf der Karte von Apex Legends Materialien, um daraus bessere Objekte herzustellen, wenn sie mit ihrer Ausrüstung nicht zufrieden sind. Außerdem erwartet die Spieler eine neue Energie-MP (die Volt), ein Battle Pass mit mehr als 100 neuen Objekten, wie legendäre Skins und Holosprays, sowie der Beginn von Ranglisten-Serie 5."Letztes aktuelles Video: Saison 6 Maximale Leistung