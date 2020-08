Apex Legends: Trailer zu Saison 6 stellt u.a. Battle Pass und Legende Rampart vor

Im aktuellen Trailer zu Apex Legends' "Saison 6 – Maximale Leistung" (startet am kommenden Dienstag, 18. August) hat Respawn die neue Legende Rampart und ihren Kampf gegen eine "mysteriöse Gruppe von Feinden" in den Mittelpunkt gestellt. Neben Rampart führt Saison 6 ein Herstellungssystem, eine durchschlagskräftige Energie-MP namens "Volt" und einen Battle Pass mit frischen Inhalten (über 100 exklusive Objekte wie legendäre Skins, Apex-Packs, neue Holosprays) ein:

"Die von Blisk, dem skrupellosesten Söldner der Outlands, rekrutierte Rampart schreckt vor nichts zurück – und so beginnt die Reise der Modderin in die Apex-Arena unmittelbar nach einem Hinterhalt in ihrem kleinen Laden. Obwohl Ramparts vorlautes und humorvolles Auftreten sich von anderen rachsüchtigen Legenden unterscheidet, ist ihr Siegeswille alles andere als lustig. Mehr zu Ramparts Vergangenheit gibt es im Trailer zu sehen. (...) Weitere Details und Bilder zu Saison 6 – Maximale Leistung, die am 18. August startet, finden sich auf der offiziellen Website ."