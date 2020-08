Apex Legends: Überblick über Saison 6: Maximale Leistung

"Mehr (und bessere!) Spielmöglichkeiten auf der Lavaseite der Karte

Bessere Optionen für Rotationen an einigen besonders kniffligen Engstellen

Eine interessante neue Kartenmechanik, die einige neue Kampfszenarien fördert"

Respawn Entertainment und EA gewähren im Spielszenen-Trailer zu "Saison 6: Maximale Leistung" in Apex Legends einen genaueren Blick auf die Neuerungen in der Arena. Die sechste Saison mit der neuen Legende Rampart wird am 18. August beginnen. Rampart kann eine verstärkte Deckung für sich und ihre Mitspieler aufstellen und verfügt als Ulti über ein schweres, stationäres Geschütz (genannt Sheila). Beide Fähigkeiten sind recht ungewöhnlich für das normalerweise recht hohe Tempo in dem Battle-Royale-Spiel. Neu ist ebenfalls das Herstellungssystem, um an bessere Ausrüstung zu gelangen.Außerdem werden einige Anpassungen an der Karte "Rand der Welt" vorgenommen. Folgende Ziele verfolgen die Entwickler ( Details ):Letztes aktuelles Video: Saison 6 Maximale Leistung SpielszenenTrailerPublisher Electronic Arts: "Rampart mischt die Konkurrenz als neue Legende ordentlich auf. Entdecke mit dem neuen Herstellungssystem einen neuen Weg, an bessere Ausrüstung zu kommen. Bist du bereit, in die Schlacht zu ziehen? Freu dich auf eine neue Energie-MP namens Volt. Während die Blätter fallen, steigen in Rand der Welt die Raketen auf - erkunde eine überarbeitete Karte und nutze die neuen Explosionsschutzwände zu deinem Vorteil. Hol dir den neuen Battle Pass und sichere dir sofort exklusive Objekte wie die legendäre Skin 'Überrollkäfig' für das Sentinel und drei neue seltene Legenden-Skins. Kämpfe dich dann durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, um einzigartige Belohnungen wie die neuen Holosprays, Apex-Packs, EP-Boosts und Skins zu erhalten. Bist du bereit für eine wahre Prüfung deiner Fähigkeiten, feile im Ranglistenmodus von Saison 6 an deiner Handwerkskunst."