Apex Legends: Crossplay-Funktion (PC, PS4 und Xbox One) und Zubehörmarkt-Event angekündigt

EA und Respawn Entertainment melden, dass die Crossplay-Funktion von Apex Legends nächste Woche in die Beta-Phase gehen wird. Ab dem 6. Oktober sind plattformübergreifende Partien auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin) möglich. Alternativ wird es aber auch weiterhin plattformspezifische Server geben.Der Publisher schreibt weiter: "Anlässlich der Einführung von Crossplay beginnt das neue Ingame-Sammel-Event 'Zubehörmarkt' ebenfalls am 6. Oktober und läuft bis zum 20. Oktober. Es umfasst den neuen und befristeten Flashpoint-Modus, in dem die Gesundheit der Spieler in riesigen Flashpoint-Zonen regeneriert wird. Dadurch müssen sie sich auf der Karte anders bewegen, um am Leben zu bleiben. Außerdem feiern im Rahmen des Events Caustics Erbstück und weitere Event-exklusive Objekte ihr Debüt."Letztes aktuelles Video: ZubehörmarktSammelEventTrailer