Apex Legends: Switch-Version auf 2021 verschoben; Steam-Start am 4. November

Die Veröffentlichung von Apex Legends auf Switch verschiebt sich auf 2021. Auf Steam (PC) wird der Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment zusammen mit Saison 7 am 4. November 2020 an den Start gehen, wobei sich der Kontofortschritt und die freigeschalteten Gegenstände vom Origin-Account übertragen lassen.Chad Grenier (Game Director) über die Verschiebung auf Switch: "Dieses Jahr verlief alles andere als normal, um es mal freundlich auszudrücken, und wir möchten einfach nichts überstürzen. Alle Switch-Spieler werden Apex Legends dann im kommenden Jahr auf ihrer Plattform genießen können. Und wenn es dann endlich so weit ist, kann das Spiel natürlich plattformübergreifend gespielt werden. Außerdem erhaltet ihr alle Inhalte der dann aktuellen Saison und ihr könnt auf alle Features aus vorherigen Versionen zugreifen."