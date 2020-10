Apex Legends: Saison 7 - Aufstieg: Wolkenstadt Olympus, neue Legende und erstes Fahrzeug

Aktualisierung vom 28. Oktober 2020, 18:44 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. Oktober 2020, 17:30 Uhr:

Im Launch-Trailer zu Apex Legends ab 14,46€ bei kaufen ) Saison 7 - Aufstieg werfen Respawn und EA einen genaueren Blick auf die neue Olympus-Karte und den Trident, das allererste Fahrzeug im Spiel. Echte Spielszenen sind in dem Video allerdings nicht zu sehen."Einige beliebte Legenden der Outlands fliehen an Bord eines Trägerschiffs aus Rand der Welt und nehmen Kurs auf Olympus. Dort erleben sie nach einer unsanften Landung in einer gefährlichen neuen Wolkenstadt die üppigen Landschaften und eine industrielle Schattenseite. Sie treffen dort auf eine neue Legende namens Horizon, die ihnen hilft, den Gefechten mit dem neuen Trident-Fahrzeug auszuweichen." Saison 7 - Aufstieg wird am 5. November 2020 in Apex Legends beginnen. Neben der neuen Wolkenstadt Olympus (dritte Karte/Schauplatz) wird in der siebten Saison die neue Legende "Horizon" in die Battle-Royale-Kämpfen auftauchen. Im Trailer "Geschichten aus den Outlands" werden Horizon, ihre Beweggründe und die Stadt in den Wolken kurz vorgestellt.EA: "Als ihr Heimatplanet Olympus unter einer schweren Energiekrise leidet, reist Horizon mit ihrem robotischen Gefährten N.E.W.T. in ferne Länder, um seltene Kristalle zum Beenden der Krise zu finden. Horizon lässt ihren Sohn zurück und wagt – beseelt von dem Gedanken, ihre Familie und ihre Heimat zu retten - eine Reise ins Ungewisse. Als ein Verrat das glückliche Ende ihrer Reise verhindert, kommt Horizon als Verlorene in der Zeit nach Hause zurück und setzt fortan alles daran, zu ihrem Sohn zurückzukehren."Der Shooter von Respawn Entertainment wird zusammen mit Saison 7 auch auf Steam (PC) an den Start gehen, wobei sich der Kontofortschritt und die freigeschalteten Gegenstände vom Origin-Account übertragen lassen.Letztes aktuelles Video: Season 7 Geschichten aus den Outlands Versprechen