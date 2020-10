Apex Legends: Saison 7 - Aufstieg: Wolkenstadt Olympus, neue Legende und das Trident-Fahrzeug im Trailer

Respawn Entertainment zeigt im folgenden Spielszenen-Trailer für Saison 7 von Apex Legends ab 14,62€ bei kaufen ) , die neue Olympus-Karte, die am 5. November 2020 mit dem Start der nächsten Saison verfügbar sein wird.Neben der neuen Legende "Horizon", eine Astrophysikerin, die aus einem schwarzen Loch entkommen ist und ihre neu gefundene Beherrschung der Schwerkraft im Kampf nutzt, wird man sich mit den schwebenden und bewaffneten Trident-Fahrzeugen, schnell über die Karte bewegen können.Außerdem führt Saison 7 die "Clubs" ein, die Spielern die Möglichkeit geben, die Stadt in den Wolken mit anderen Spielern zu erkunden, die über ähnliche Erfahrungsstufen, Interessen oder Spielstile verfügen.EA und Respawn: "Holt euch den neuesten Battle Pass und sichert euch sofort exklusive Objekte wie die legendäre Prowler-Skin ""Polierte Perfektion"" und drei neue seltene Legenden-Skins. Kämpft euch dann dann durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, um Belohnungen wie Apex-Packs, EP-Boosts und einzigartige Skins zu erhalten. Zeigt, was ihr könnt, und klettert in der neuen Ranglistensaison an die Spitze, um spektakuläre Belohnungen zu erhalten. Spielt Saison 7 auf Steam, um eure von Valve inspirierten Waffen-Talismane zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Season 7 Aufstieg SpielszenenTrailer