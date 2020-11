Apex Legends: Horizon: Die neue Legende zeigt ihre Fähigkeiten

In Saison 7 - Aufstieg wird sich die neue Legende Horizon in die Battle-Royale-Schlachten von Apex Legends ab 14,62€ bei kaufen ) einmischen. Horizon ist eine Astrophysikerin, die aus einem schwarzen Loch entkommen ist und ihre neu gefundene Beherrschung der Schwerkraft im Kampf nutzt.Egal, ob sie mit ihrem taktischen Repulsionsstern einen starken Gravitationslift erzeugt oder mit ihrem Raumanzug in der Luft manövriert - Horizons Fähigkeiten gewähren ihrem Squad in höher gelegenen Gebieten einen Vorteil und ermöglichen eine sanfte Landung. Zur Seite steht ihr der robotische Gefährte und Verbündete N.E.W.T., der ein winziges Schwarzes Loch erzeugt, das Squads aus der Deckung zerrt und für den Kill festhält.Apex Legends Saison 7 - Aufstieg startet am 05. November auf PC (Origin, Steam) PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Season 7 Aufstieg Horizon