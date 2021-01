Apex Legends: Saison 8 - Chaos: Spielszenen-Trailer und die zerstörte Königsschlucht

Am 2. Februar 2021 startet Saison 8 - Chaos in Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) . Passend dazu debütiert mit Fuse ein Sprengstoffenthusiast als 16. Legende in der Arena. Saison 8 bietet außerdem einen neuen Battle Pass, das Debüt des 30-30 Repeaters, Gold-Magazine (Aufsatz) für die verschiedenen Waffen und die dritte Überarbeitung der Königsschlucht-Karte. Einen Einblick in die neue Saison und die zerstörte Königsschlucht mit ihren neuen Spielbereichen geben die Entwickler im folgenden "Spielszenen-Trailer".Respawn und EA: "In dieser Saison kommt die Königsschlucht in den Genuss von Fuses zerstörerischer Kraft, nachdem das riesige Schiff, das er auf seinem Weg zu den Apex-Spielen zum Absturz brachte, weite Teile der Karte zerstört und neue Spielbereiche geschaffen hat. Glücklicherweise hat der Ecological Cleanup and Hazard Outreach (ECHO) bereits mit Aufräumarbeiten begonnen, um das Gelände für explosive Feuergefechte vorzubereiten. ECHO-Zelte und Aussichtstürme verleihen der legendären Karte eine nie da gewesene Vertikalität. Alle Details über die neueste Überarbeitung der Königsschlucht sind hier im Respawn-Blog zu finden."Unbestätigte Gerüchte besagen, dass Apex Legends am 2. Feburar ebenfalls auf Switch erscheinen wird.