Apex Legends: Saison 8 - Chaos: Die Fähigkeiten von Fuse

"Passive Fähigkeit: Grenadier - Fuses mechanischer Arm wirft Sprengkörper weiter, schneller und präziser. Fuse kann außerdem mehr Granaten pro Inventarslot stapeln als andere Charaktere.

Taktische Fähigkeit: Knöchelknacker - Fuse platziert eine Streubombe, die sich in mehrere kleine Minen aufteilt.

Ultimative Fähigkeit: Die Mutter aller Raketen - Fuse holt seinen Raketenwerfer "Wally" hervor, um eine Rakete abzufeuern, die das Ziel mit einem Ring aus Feuer umgibt."

Am 2. Februar 2021 beginnt Saison 8 - Chaos in Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) . In der neuen Saison wird Walter "Fuse" Fitzroy (der Champion von Salvo) auf der Bildfläche auftauchen und es "ordentlich krachen" lassen. Seine Fähigkeiten sind:In Saison 8 wird es zudem eine zerstörte Variante der Königsschlucht, einen neuen Battle Pass, die Einführung des 30-30 Repeaters und neue Goldmagazine (Aufsatz) geben, mit denen die verstauten Waffen stets geladen sind.Letztes aktuelles Video: Saison 8 Chaos Fuse CharakterTrailer