Apex Legends: Startschuss der Switch-Version datiert

Die Gerüchte, dass Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) pünktlich zum Start der achten Saison am 2. Februar 2021 auch für Switch erscheint (wir berichteten ), haben sich nicht bestätigt. Doch das Warten hat bald ein Ende: Am 9. März soll der Startschuss des kostenlos spielbaren Battle-Royale-Shooters (zum Test ) auch auf Nintendos Konsole fallen, wie Game Director Chad Grenier und Electronic Arts bekannt geben Bei der Portierung wurde Respawn Entertainment von Panic Button unterstützt, die mit "cleveren Optimierungen" dafür gesorgt hätten, dass "sämtliche Features" der anderen Versionen sowie plattformübergreifendes Spielen ermöglicht wurden. Und damit auch Switch-Spieler fair in Saison 8 starten, werden sie 30 kostenlose Stufen im Battle Pass sowie doppelte Erfahrungspunkte in den ersten beiden Wochen erhalten.Letztes aktuelles Video: Saison 8 Chaos BattlePassTrailer